Atp 250 Marrakech | Berrettini ok all’esordio | 6-2 6-1 ad uno spento Shevchenko

(Di martedì 2 aprile 2024) Tutto facile per Matteonel torneo Atp 250 di. Il tennista romano ha infatti sconfitto con un netto 6-2 6-1 il kazako Alexanderin un’ora e 13 minuti di gioco. Gara senza storia per l’azzurro, che ha dimostrato un buon livello di forma sulla terra rossa, aiutato anche dal match molto sotto tono del suo avversario. Il russo naturalizzato kazako infatti è sembrato un pesce fuor d’acqua su questa superficie, non riuscendo mai a trovare le giuste contromisure al gioco di. Al classe ’96 la vittoria nel circuito Atp mancava dal 29 agosto scorso, quando sconfisse Ugo Humbert al primo turno degli US Open. Nel mezzo, la finale persa contro Nuno Borges al Challenger di Phoenix due settimane fa e l’esordio con sconfitta per mano di Andy Murray al Masters 1000 ...

