Atp 250 Houston 2024 | orari e ordine di gioco martedì 2 aprile con Darderi

(Di martedì 2 aprile 2024) Il programma completo della secondo giornata dell’Atp 250 di. Esordio per Lucianosulla terra rossa americana. L’italo argentino se la vedrà con Kudla alle 19.00, ora italiana. Tanti americani in campo. Michelsen affronterà Purcell, Kovacevic giocherà contro Kokkinakis e Mmoh avrà il peruviano Varillas. Nella notte, Giron sfida Denis Shapovalov. Ecco il programma completo della giornata. STADIUM COURT ore 19.00 Galan vs Paire a seguire Michelsen (8) Purcell a seguire Kokkinakis vs Kovacevic non prima dell’1.30 (7) Giron vs (WC) Shapovalov a seguire Thompson vs (Q) Wu COURT 3 ore 19.00vs Kudla a seguire (WC) Mmoh vs Varillas COURT 7 ore 19.00 (Q) Brouwer vs Duckworth SportFace.