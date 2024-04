Atp 250 di Marrakech | Cobolli e Berrettini volano agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 – Un grande inizio di Flavioe Matteoal Gran Prix di‘Hassan II’. La competizione valida per il circuito Atp 250, vede gli Azzurri protagonisti e vincenti al primo turno di gare. Flavioha superato il giordano Shelbayh in due set (6-1), 6-4), conquistando glididel torneo, mentre Matteoavanza nello stesso turno, grazie alla vittoria in due set sul neo kazako Shevchenko (6-2), (6-1).incontrerà il russo Pavel Kotov, n.68 del ranking. Mentreaffronterà lo spagnolo Jaume Munar, numero 73 in Atp. Entrambi giocheranno nella giornata di domani. “Sono contento di essere tornato. Mi diverto tanto a giocare: quello di ...