Atletica | un nigeriano è il primo a correre sotto i 10” nel 2024 Che squillo negli USA | Lyles senza testimone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) Favour Oghen Tejiri Ashe è stato ilatleta ai 100 metrii 10 secondi nel, con vento entro i limiti previsti dal regolamento per la ratifica delle prestazioni. Il 22enneha timbrato un bel 9.99 a Gainesville (Florida, USA) con 0,7 m/s di brezza alle spalle e si è così portato al comando delle liste mondiali stagionali, migliorando il 10.02 siglato dal giapponese Abdul Hakim Sani Brown lo scorso 23 marzo. Prova di rilievo per il 21enne, che si è fermato a tre centesimi dal suo personale corso il 7 giugno 2023 ad Austin (anche se vanta un ventoso 9.79 nel 2022 a Baton Rouge).importante per l’africano, già medaglia di bronzo con la staffetta ai Giochi del Commonwealth un paio di anni fa. Favour Ashe ha saputo lasciarsi alle spalle lo ...