Atletica | Noah Lyles debutta senza ricevere il testimone Staffetta surreale | tre americani da medaglia olimpica

(Di martedì 2 aprile 2024) C’era grande attesa per il debutto stagionale all’aperto di, Campione del Mondo dei 100 e dei 200 metri. Il fuoriclasse statunitense ha scelto di esordire a Gainesville (Florida, USA), ma optando per una prima uscita molto morbida con la4×100. Il miglior velocista del Pianeta si è regolarmente presentato in pista, ma non ha poi effettivamente corso perché ilnon gli è pervenuto. Il bastoncino non è giunto nelle mani del 26enne nativo proprio di Gainesville, schierato in ultima frazione, e quindi gli appassionati non hanno potuto ammirare la sua azione, dopo una stagione in sala chiusa con lad’argento sui 60 metri ai Mondiali Indoor e l’opaca apparizione con la 4×400 americana in campo iridato.era stato inserito ...