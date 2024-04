Atletica leggera Lavori in corso per gli Assoluti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) In vista dei Campionati italianididi fine giugno, sono in pieno svolgimento al Montagna idi adeguamento dell’impianto. Ruspe al lavoro ai bordi della pista a otto corsie per consentire la posa in opera delle quattro torri faro, che illumineranno le gare con i migliori atleti italiani, programmate nella frescura serale del weekend. Il Comune della Spezia e la società organizzatrice degliSpezia Duferco, hanno concordato le modalità di esecuzione deiper minimizzare i disagi per i frequentatori del parco sportivo, ovviamente non del tutto azzerati: da martedì, infatti, è garantito l’accesso esclusivamente alla pista di allenamento piccola con ingresso su via dei Pioppi, mentre per quanto riguarda la pista ...