Atletica | Jacobs in ritiro a Rieti dal 15 maggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Dal 15, Marcelle i componenti della staffetta 4X100 della Cina, saranno adove soggiorneranno per quatro mesi, per prepararsi al meglio in vista dei meeting della Diamond League e, soprattutto, dell’Olimpiade di Parigi. E, per quanto riguarda gli statunitensi, ai Trials che determineranno la composizione della squadra Usa per i Giochi. Tra i presenti, anche Andre De Grasse oltre a numerosi medagliati che fanno capo all’allenatore americano Rana Reider . “Siamo entusiasti di poter annunciare alla città un risultato di tale portata, consapevoli della forte visibilità in termini promozionali e di turismo sportivo che ne deriverà. Grazie a Simone Collio e all’associazione Sport incon i quali abbiamo lavorato per concretizzare questo progetto” le parole del Sindaco di...