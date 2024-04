Atalanta | Scalvini out per almeno un mese | Gasp | “Speriamo di recuperarlo per il

Bergamo, 2 aprile 2024 – Domani sera alle 21 Fiorentina e Atalanta si affronteranno al Franchi per la partita di andata di semifinale della Coppa Italia . Quarta sfida negli ultimi cinque anni tra ... (sport.quotidiano)

Atalanta, infortunio Scalvini: i tempi di recupero - L'Atalanta darà l'assalto alla Champions League senza Giorgio Scalvini, almeno per il prossimo mese. Dopo l'infortuno il difensore centrale si è sottoposto agli esami del caso che hanno evidenziato ...today

Infortunio Scalvini: tegola Atalanta, le condizioni dell’obiettivo del Milan - Brutta tegola per l’Atalanta: si ferma Giorgio Scalvini, accostato al calciomercato Milan. Gian Piero Gasperini perde uno dei suoi titolarissimi per almeno tre-quattro settimane. Come riportato da ...milannews24

Coppa Italia, semifinali d’andata: stasera Juventus-Lazio, domani Fiorentina-Atalanta - si torna già in campo con la Coppa Italia. Oggi e domani sono infatti in programma le due semifinali d’andata Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta, al Franchi. le gare di ritorno si disputeranno ...calciocasteddu