Atalanta-Liverpool | biglietti in vendita libera polverizzati nel giro di pochi minuti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 aprile 2024) Bergamo. La fase dideidel match che l’disputerà in casa con ilgiovedì 18 aprile (calcio d’inizio ore 21) al Gewiss Stadium è durata una manciata digiri di lancetta dopo l’apertura alle 10 di martedì (2 aprile), i tagliandi disponibili sono stati. La data era inevitabilmente cerchiate in rosso sui calendari di quasi tutti i tifosi, vista la storica occasione di poter vedere una delle più grandi e prestigiose squadre d’Europa giocare a Bergamo una partita ufficiale. Solofortunati però riusciranno essere sugli spalti. Nella fase di prelazione gli oltre 11mila tifosi che avevano sottoscritto il mini-abbonamento per la fase a gruppi hanno praticamente in toto ...