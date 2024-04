Atalanta | lesione muscolare per Scalvini

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 2 aprile 2024) Brutte notizie per Gasperini Non arrivano buone notizie per Gasperini in merito alle condizioni di. Il difensore ha rimediato un infortunio durante la partita vinta sabato contro il Napoli. Gli esami a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato unadella giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Difficile stabilire con certezza i