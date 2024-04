Atalanta a Firenze per l’andata della semifinale di Coppa Italia | out De Ketelaere e Scalvini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Bergamo, 2 aprile 2024 – Domani sera alle 21 Fiorentina esi affronteranno al Franchi per la partita di andata di. Quarta sfida negli ultimi cinque anni tra Viola e Dea: nel 2019 invittoria dei nerazzurri, nel 2020 e 2022 rivincita dei toscani nelle sfide secche dei quarti di finale. Nel 1996 le due squadre si affrontarono in finale: vinsero i gigliati di Ranieri spinti dai gol di Batistuta.che incrocia il cammino europeo delle due formazioni, dalla settimana prossima impegnate rispettivamente in Conference League contro il Vitoria Plzen e in Europa League contro il Liverpool. Gara di ritorno fissata mercoledì 24 aprile al Gewiss Stadium di Bergamo. Quartanegli ultimi sei anni ...