Asportata una maxi-cisti La gioia della neo-mamma

(Di martedì 2 aprile 2024) "Devo davvero complimentarmi con i miei colleghi perché hanno dimostrato una grande professionalità nell’affrontare situazioni complesse, ottenendo risultati e soddisfazioni davvero importanti. Una decina di giorni fa abbiamo festeggiato la nascita di una bimba bella e sana, la cuisi era rivolta a noi in ventesima settimana di gravidanza per la presenza di una importanteovarica di oltre 12 centimetri, causa di crisi dolorose". A sottolineare la buona riuscita dell’intervento è il primario Stefano Tamburro che sottolinea la grande professionalitàsua squadra. "La signora è stata operata con tecnica mini invasiva laparoscopica e laè stata rimossa rispettando l’integrità dell’ovaio e salvaguardando la gravidanza in atto – spiega Tamburro –. Il decorso post operatorio è stato del tutto regolare ...