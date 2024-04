Ascolti TV | Lunedì 1 Aprile 2024 Terra Amara arriva al 18% | Volami Via 14 1% Step parte forte 12 7%

(Di martedì 2 aprile 2024)Nella serata di ieri,, su Rai1 – dalle 21.37 alle 23.10 –Via ha conquistato 2.563.000 spettatori pari al 14.1%. Su Canale5 – dalle 21.34 alle 23.26 –ha incollato davanti al video 3.168.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai2 – dalle 21.37 alle 0.07 – l’esordio della decima edizione di Stasera Tutto è Possibile è la scelta di 2.002.000 spettatori pari al 12.7% (presentazione dalle 21.01 alle 21.37 a 957.000 e il 4.9%). Su Italia1 Mamma ho preso il Morbillo è visto da 941.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 PresaDiretta segna 1.303.000 spettatori pari al 6.9% (presentazione a .000 e il %, Più a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 680.000 spettatori (4.8%). Su La7 La ...

C'è ancora Domani su Sky e NOW, record di ascolti. Miglior Film di Pasqua dal 2015: RECORD DI ASCOLTI AL SUO ESORDIO SU SKY 714 MILA SPETTATORI MEDI: È IL MIGLIOR FILM DI PASQUA DAL 2015 E IL ...tra cui Miglior Film OPPENHEIMER arriverà su Sky Cinema e in streming su Now lunedì 29 ...

Anticipazioni "Un Posto al Sole": spoiler delle puntate dal 1 al 4 aprile: Puntata dopo puntata, non calano gli ascolti, anzi riscuote sempre più successo e picchi di share. ... il Lunedì in Albis, 1°aprile alla solita ora ovvero alle 20.50. Prima di capire cosa vedremo nelle ...