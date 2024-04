Ascolti tv | i dati di lunedì 1 April 2024

(Di martedì 2 aprile 2024) Bene Terra Amara Nella serata di ieri,, su Rai Uno, Volami Via conquista 2.563.000 spettatori pari al 14.1%. Su Canale5 Terra Amara porta a casa 3.168.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai2 l’esordio della decima edizione di Stasera Tutto è Possibile ferma a2.002.000 spettatori pari al 12.7% (presentazione dalle 21.01 alle 21.37 a 957.000 e il 4.9%). Su Italia1 Mamma ho preso il Morbillo conquista 941.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 PresaDiretta segna 1.303.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 680.000 spettatori (4.8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 623.000 spettatori e il 3.3%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

