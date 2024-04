Ascolti tv del 1 aprile | Stefano De Martino contro Terra Amara

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 aprile 2024) Chi ha vinto la sfida diin TV a Pasquetta? Il 1°2024 sono andati in onda film, show e inchieste, una ricca guida per allietare la Pasquetta degli italiani: su Rai1, il film Volami via, che ha visto come protagonista la storia di un giovane viziato e perdigiorno che cambia vita dopo un incon un adolescente gravemente malato. Su Rai2, invece, il ritorno diDe, con il suo comedy show Stasera tutto è possibile. Rai3 ha mandato in onda Presadiretta, con il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona. Prosegue Rai4 con Quarta Repubblica, Canale5 con la fortunatissima soap operae su Italia1 un grande classico, ovvero Mamma ho preso il morbillo: vediamo i dati diin TV del 1°...