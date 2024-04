Ascoli | Viviano | ‘Anche io ho criticato Pioli | ma non si può parlare negativamente del suo lavoro in rossonero’

La vittoria contro la FeralpiSalò ha tenuto la Sampdoria di Pirlo a distanza di sicurezza dalla zona playout e al contempo l’aggancia a quel lunghissimo treno che porta ai playoff di Serie B. Per i ... (infobetting)

Viviano elogia Pioli: «Non si può mai dire che ha fatto male col Milan. Sugli infortuni…» - Viviano elogia Pioli: «Non si può mai dire che ha fatto male col Milan. Sugli infortuni…». Le parole del portiere Il portiere dell’Ascoli Viviano ha analizzato su Twitch il momento di Pioli e del Mila ...milannews24

Ascoli ko nello scontro salvezza con lo Spezia, tifoso si sente male: gara sospesa per mezz’ora - Serie B, 31esima giornata. Paura sugli spalti, poi l’uomo si è ripreso e viene accompagnato in ospedale. La gara termina 2-1 per i liguri e la salvezza si fa sempre più dura ...ilrestodelcarlino

Per l’Ascoli ko contro lo Spezia. I liguri vincono 2-1 - Ko dell’Ascoli in Liguria contro lo Spezia. La situazione in classifica inizia ad essere molto difficoltosa.. La prima rete arriva al 12’ con Vignali, ...picenonews24