Arsenal vs Luton Town – probabili formazioni

(Di martedì 2 aprile 2024) Ventiquattro ore in testa alla classifica della Premier League saranno il premio dell’se riuscirà a tornare alla vittoria in casa delmercoledì 3 aprile sera. I grintosi uomini di Mikel Arteta hanno strappato un lodevole punto al Manchester City nel fine settimana, mentre gli Hatters non sono riusciti ad aggrapparsi a un vantaggio di 1-0 contro il Tottenham Hotspur, uscendo sconfitti per 2-1 nel nord di Londra. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreEvitare il consueto imbarazzo dell’Etihad era la priorità numero uno per l’durante l’evento ...

EPL: Luton Will Make Life Difficult For Arsenal –Arteta - Ahead of Wednesday’s Premier League clash, Arsenal manager, Mikel Arteta has warned his players to expect a tough game from Luton Town at the Emirates Stadium. Arteta made this known in an interview ...completesports

Matthaus backing Aston Villa boss Emery for Bayern Munich - Germany great Lothar Matthaus has tipped Aston Villa boss Unai Emery for Bayern Munich.Thomas Tuchel will leave Bayern at the end of the season.Former Bayern ca ...tribalfootball

Luton’s midfield ‘stress ball’ who could solve a pending problem for Arsenal - The Gunners need to replenish an ageing midfield and Albert Sambi Lokonga could come into Mikel Arteta's thinking after excelling under Rob Edwards ...inews.co.uk