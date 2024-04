Arsenal e Tottenham su Isak | pronti oltre 100 milioni

(Di martedì 2 aprile 2024) Tutti pazzi per Alexander. L`attaccante svedese classe `99 continua a brillare con il Newcastle, nonostante i Magpies non vivano la migliore...

Cinque le gare delle 16:00 conclude poco fa in Inghilterra: pareggio del Newcastle, all’ora di pranzo ha vinto il Liverpool Triplice fischio sulle partite delle 16:00 in Premier League . Prima di ... (calcionews24)

Arsenal-Luton Town, Premier League: probabili formazioni, pronostici - Arsenal-Luton Town è una partita della 31esima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.ilveggente

Premier League, al via oggi il turno infrasettimanale: il programma completo - Visualizzazioni: 1 La Premier League torna immediatamente in campo per dar vita al 31° turno che si preannuncia infuocato. Tra tutte le gare in programma spicca Manchester City-Aston Villa, uno scontr ...calciostyle

Liverpool, Kloop: “Grande rispetto per quello che ha fatto De Zerbi - Visualizzazioni: 161 L’attuale mister del Liverpool, Jurgen Kloop ,ha parlato ai microfoni dell’Agi in merito a chi vede favorito come suo successore sulla panchina dei Reds. Liverpool, le parole di K ...calciostyle