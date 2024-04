“Arrestatemi pure” | J K Rowling sfida la nuova legge che vieta di criticare i trans

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 apr – “La libertà di parola e di credo finirà in Scozia se la descrizione accurata del sesso biologico sarà ritenuta criminale”, J. K.si scaglia contro lae controversascozzese sui crimini d’odio entrata in vigore ieri. Secondo l’autrice di Harry Potter lanon protegge le donne e favorisce al contrario gli uomini. Dello stesso avviso anche il primo ministro britannico Rishi Sunak per il quale il provvedimento rappresenta un rischio per la libertà di parola. Lascozzese sui crimini d’odio La– che si intitola Scottish Hate Crime Act – prevede pene fino a sette anni di carcere e introduce un nuovo reato di “istigazione all’odio” dai contorni piuttosto vaghi. ovvero ...