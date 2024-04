Argentina | crescono le tensioni tra Milei e i governatori

BISCOTTI: Una ricetta per ogni ostaggio, per non dimenticarli/4: Lior Rudaeff Lior Rudaeff è nato il 19 luglio del 1962 in Argentina, figlio di Eugenia e Giora, ora ... ogni giorno che passa, la preoccupazione e l'ansia per la sua sicurezza e il suo destino crescono ...

Cosa taglia la motosega di Milei: i primi cento giorni del presidente: La Asociación Empresaria Argentina (Aea) rappresenta i principali gruppi economici del paese, e ... Nei primi due anni l'inflazione però sale al 40 per cento, il Pil cala del 10, i poveri crescono fino ...