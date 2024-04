Aree interne | il Sottosegretario leghista Morelli in città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovedì 4 aprile alle ore 11:00 presso il Polo Giovani, in Viae Silvati ad Avellino, il senatore Alessandrodi Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Cipess, coordinamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica lo sviluppo sostenibile, terrà una conferenza stampa per illustrare quanto il Governo sta programmando in termini di investimenti e realizzando in termini di infrastrutture nel territorio della provincia di Avellino. Seguirà un dibattito sul tema “L’impegno del Governo per ledel Mezzogiorno”, durante il quale saranno raccolte idee e proposte dalla bocca dei diretti protagonisti del territorio irpino: amministratori locali, liberi professionisti, imprenditori e corpi ...