App Intesa Sanpaolo non funziona oggi 2 aprile | problemi login anche per il sito

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 2 aprile 2024) L’appnone ci sonocon ilall’area riservata dell’home bankingper l’accesso da browser. Dunque gli utenti che posseggono un conto presso l’istituto e vorrebbero (in queste ore) procedere a varie operazioni sono impossibilitati nel procedere, a differenza di quanto accade normalmente. Le segnalazioni deiodierni non sono affatto poche. Possiamo essere certi di come l’appSanspaolo non funzioni (così cine il relativo) grazie alle informazioni provenienti dal portale Downdetector. Almeno al momento di questa pubblicazione, sono centinaia le testimonianze di utenti fuori dalla loro area personale. Le prime anomalie si ...