Anziano Salvato dal Soccorso Alpino Dopo Essere Stato Colto da Malore

Il video dell' Anziano che vaga a piedi sull'Asse mediano a Giugliano , in Campania, tra le auto che sfrecciano: salvato dai carabinieri (notizie.virgilio)

Pubblicato il 26 Marzo, 2024 Nel corso del pomeriggio odierno, è divampato un incendio in un appartamento sito in via Ruggero Settimo a Caltanissetta. Al momento dell’incendio, vi era un anziano ... (dayitalianews)