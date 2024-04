Anya Taylor Joy | le foto delle nozze e la torta da serial killer

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 2 aprile 2024)-Joy ha pubblicato per la prima volta sui social ledel suo splendido matrimonio a Venezia, avvenuto ad ottobre 2023. La star di The Menu si è sposata con il musicista dei The More Malcolm McRae nello splendido Palazzo Pisani Moretta, con un ristretto gruppo di familiari ed amici, di cui erano state diffusi pochissimi scatti. A colpire di piùpostate dall’attrice sul suo canale Instagram, oltre a quella del suo splendido abito custom Dior, quelle della particolarissimanuziale: due cuori anatomici mozzati e ricoperti di sangue.Lanuziale diJoy (fonte: Instagramjoy)-Joy ha accompagnato le ...