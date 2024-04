Antonio Marras a roma ci fa vedere la sua “ scrivania ”. “La scrivania di Antonio” è infatti un evento dove lo stilista di Alghero ha mostrato come lavora, mettendo in pubblico la sua vera e propria ... (metropolitanmagazine)

Antonio Marras al Fuorisalone con 'Il mare dove non si tocca - Un luogo fuori dall’ordinario, che fugge le dimensioni del tempo e dello spazio. Il concept store NonostanteMarras, nato dall’estro di Antonio Marras, artista, stilista e designer, diventerà centro ...adnkronos

Cosenza: non basta il primo goal di Crespi, il Brescia rimonta e vince 2 a 1. Ora la classifica fa paura - Il Cosenza perde 2 a 1 in casa contro il Brescia e precipita in classifica al quint'ultimo posto in compagnia dello Spezia ...quicosenza

Il creativo Marras e chef Sodano portano il mare alla Design Week. Torna il temporary bistrot Rana - Giunto alla sesta edizione, l’incredibile connubio creativo delle famiglie Rana e Marras torna a stupire i visitatori della Milano ...quotidiano