Antitrust | fusione aeroporti sardi può andare avanti

(Di martedì 2 aprile 2024) L'operazione di concentrazione degli scali"non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante". Lo sancisce l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha deliberato di non avviare alcuna istruttoria sul progetto della Camera di Commercio di Cagliari di conferire in Ligantia la partecipazione detenuta nella società di gestione dell'aeroporto di Cagliari (nonché eventualmente della partecipazione in Sogaer che sarà detenuta da Fondazione di Sardegna a seguito dell'acquisto della stessa da Banco di Sardegna S.p.A.). Questo a seguito di un aumento di capitale di Ligantia riservato all'ente camerale, che consentirà a quest'ultima di entrare nel capitale di Ligantia con una partecipazione pari al 40,5%. Al termine ...