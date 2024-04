Angelina Mango | La noia è doppio platino | ecco le date estive

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 2 aprile 2024) Ladiè certificato oggidisco di, la cantautrice annuncia ledal vivo previste per quest’estate La(LaTarma Records distribuita da ADA / Warner Music) diè certificato oggidisco di. La cantautrice porterà il brano sul palco internazionale dell’Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia, dove rappresenterà l’Italia., stabile ai vertici delle chart, raggiunge un ulteriore traguardo e ad oggi conta in totale sette dischi di, due dischi d’oro e oltre 345 milioni di stream audio e video. In particolare Laha raccolto oltre 89 milioni di ...