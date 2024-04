“Andiamo a convivere” Grande Fratello | la decisione dei due concorrenti | pubblico impazzito

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 aprile 2024) La rivelazione sulla vita dei due ex. All’interno della Casa delci sono state ovviamente tante dinamiche, dal flirt tra Beatrice e Garibaldi, alla storia più recente tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Non sono mancati gli scontri e gli antagonismi come quello che ha visto Beatrice praticamente sola contro tutti o quasi. Ma c’è stato anche altro. I, infatti, hanno potuto instaurare rapporti di amicizia che si stanno evolvendo anche fuori dalla Casa e lontano dalle telecamere. Ad esempio Perla Vatiero e Greta Rossetti, entrambe protagoniste di una love story con Mirko Brunetti, hanno spiazzato tutti diventando molto amiche. Ma anche Vittorio Menozzi e Federico Massaro hanno stretto un legame che si sta confermando molto forte. Leggi anche: “Vi dico di Federico e ...