Ancora un po' di piogge al Nord prima del sole e clima mite

(Di martedì 2 aprile 2024) AGI - Archiviata la fase di maltempo delle festività pasquali il tempo risulta in graduale miglioramento ma non mancherannodisturbi. Nella giornata di domani ecco che il transito di un piccolo cavetto d'onda porterà un aumento dell'instabilità sulle regioni delItalia cone acquazzoni sparsi, più asciutto invece al Centro-Sud ma con un po' di nuvolosità in transito. Nella seconda parte della settimana tempo più stabile per tutti grazie alla rimonta dell'alta pressione. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che, per il primo weekend di aprile, confermano un'esplosione dellavera grazie a un robusto promontorio anticiclonico sul Mediterranneo. Tempo più stabile conprevalente emoltocon temperature anche di 8-10 ...