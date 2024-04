«Anche questa è vita Summer Tour» | Il Cile torna dal vivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Arezzo, 2 aprile 2024 –dalIl, con una nuova formazione e con un’attitudine inedita, più vicina alle origini. Dopo l’incontro col manager e produttore artistico Stefano Francesconi, ripartono i palchi per il cantautore aretino Lorenzombrini. Dopo un’anteprima nella Capitale per il primo concerto a Roma del format «fuori salotto» con un set acustico previsto per il 12 aprile, la data zero dell’ «» sarà il 24 aprile al Libertydiscoclub di Viareggio alle 21,30. La serata sarà seguita da Radionostalgia, media partner del, con Andrea Secci e Nicola Giannotti. Le prevendite sono già disponibili su TicketOne e Ticket Nation. Quello a cui il pubblico potrà assistere ...