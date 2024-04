“Amici” | Giovanni e Nicholas hanno fatto pace? | rimosso il video | ma è tardi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 2 aprile 2024) Personaggi TV. Arriva la conferma che. I due, infatti, avevano litigato nel famoso daytime speciale diprima della fase serale. Nel corso dell’ultima puntata pare che i ragazzi abbiano deciso di andare oltre le diatribe. Ma perché avevano litigato? Leggi anche: “”, le prime parole difuori dal serale Leggi anche: “23”, splendida notizia per: grande occasione per lui Perchèavevano litigato, pare avessero discusso a lungo in merito ad una sfida che avrebbero dovuto fare in puntata sulla quale non erano molto d’accordo. La coppia di ...