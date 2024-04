Amici 23 | pace fatta tra Nicholas e Giovanni? I due pubblicano un video in camera insieme ma poi lo cancellano

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 2 aprile 2024) L’edizione didi Maria De Filippi attualmente in corso ha visto nascere amori,zie e forti legami tra alcuni concorrenti. Uno dei rapporti che sembrava indissolubile è l’zia nata traBorgogni eTesse. Per mesi, i due giovani artisti hanno condiviso gioie, delusioni e momenti di complicità, sostenendosi reciprocamente nel loro percorso artistico e personale. Tuttavia, il destino ha voluto che, proprio quando il traguardo del serale sembrava a portata di mano, un litigio li separasse bruscamente. L’zia traera nota a tutti gli spettatori, tanto che l’emozione di Tesse nell’apprendere il possibile abbandono della scuola di Borgogni era tangibile, sfociando in lacrime e disperazione. Eppure, ...