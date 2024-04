Amici 23 | Nicholas Borgogni scrive una lettera a Giovanni Tesse prima di uscire dalla scuola | le sue parole

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 2 aprile 2024)sono stati gli ultimi due allievi a lasciare ladi, nel corso dell’ultima puntata del serale. I due erano molto, ma negli ultimi tempi il loro rapporto si erano incrinato e non si rivolgevano nemmeno la parola. Nel daytime andato in onda nel pomeriggio, mentresalutava i suoi compagni, Maria De Filippi ha detto al ballerino chedi andare viagli ha lasciato una, che ha consegnato a Gaia De Martino. Ecco le sue: Giò, anche se ultimamente non potevo vederti, sei stato un ottimo compagno e non dimenticherò mai quello che io e te abbiamo vissuto. Ci chiariremo fuori davanti ad un caffè a Genova, ...