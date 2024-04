Ambesi secco | “Ignorante chi critica Sinner per le tasse Su di lui troppi giudizi affrettati”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) È davvero consono reputare speculare la semifinale e la finale di Jannikal Master 1000 di Miami? Massimiliano, voce storica di Eurosport, non è di questo avviso. Il giornalista sportivo è infatti intervenuto in occasione della puntata odierna di Tennis Mania, programma in onda sul canale YouTube di OA Sport, per commentare insieme a Dario Puppo e Guido Monaco la straordinaria vittoria del tennista sul cemento statunitense. L’analista trova pochi punti di contatto tra le due partite, contraddistinte da una peculiarità non banale: “Ho letto in giro che molti hanno notato un parallelismo tra la semifinale con Medeved e la Finale. Secondo me non ci sta. Medvedev entra in campo senza un’idea precisa: nel primo turno di servizio viene brekkato, nel secondo turno di risposta due palle break e non ne converte nessuna, va in corto circuito e la ...