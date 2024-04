Amato da Dalì e sopravvissuto alla guerra civile Viaggio nel più vecchio cocktail bar di Barcellona | rinato grazie a dei giovani

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 aprile 2024) Con i suoi 90 anni suonati il Boadas è il più antico bar di, e il secondo di Spagna: due porticine e un bancone a un passo dRambla, un posto in cui si respira il fascino di altri tempi, che negli ultimi mesi è tornato a nuovo splendore. Il merito va ai nuovi proprietari: Simone Caporale e Marc Álvarez, la coppia d'oro che ha scalato la 50 Best Bar con il loro Sips, sempre a, mettendo a segno un colpo dopo l'altro. Quando i due l'hanno preso c'era un po' di anarchia da una parte all'altra del bancone, come spesso accade in certi posti un po'tti in cui ognuno fa un po' di testa sua. Pochi conti venivano pagati del tutto, qualcuno non veniva pagato per niente, la gestione era vivace, un po' caotica, nessuno poi parlava inglese e l'idea di clienti stranieri non era vista proprio bene. ...