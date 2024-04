Altro raid dei writer nel sottopasso pulito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Per la seconda volta ihanno beffato il Comune vanificando gli interventi di pulizia dell’Amministrazione nel sottopassaggio tra piazza dei Mercanti e viale Santuario. Tutto è iniziato lo scorso 10 marzo quando i ragazzi del Rotaract nell’ambito dell’iniziativa Clean Italy ha deciso di realizzare un intervento di pulizia e tinteggiatura dei muri cittadini. E’ stato scelto come muro "da pulire" quello del sottopassaggio pedonale tra piazza Mercanti e viale Santuario già in passato oggetto di diversi tentativi di pulizia in genere durati sempre poche ore. E così è stato: dopo la tinteggiatura del weekend già lunedì mattina c’erano slogan contro l’intervento, la polizia e ilComune. In meno di 24 ore, il Comune ha cancellato tutto ma ora le scritte sono tornate. Stessi toni, stessa vernice nera. E anzi stanno tornando anche le prime tag che coloravano il ...