Alto Varesotto flagellato Torrenti esondati | alberi caduti Tre famiglie evacuate

(Di martedì 2 aprile 2024) Ancora una notte di maltempo nelcon i vigili del fuoco chiamati a intervenire in vari comuni per allagamenti,e smottamenti. Attenzione anche ai laghi di Varese e Verbano, il cui livello si è alzato ancora. Ieri il Maggiore ha superato la soglia di allerta, dopo le forti piogge e gli afflussi die fiumi in piena. A Gavirate il lago di Varese ha inghiottito la passerella in legno della Canottieri e la pista ciclopedonale. La pioggia caduta abbondantemente e le raffiche di vento hanno provocato danni dalla mezzanotte di domenica a ieri mattina: oltre 70 le richieste al centralino del comando provinciale. Colpita, con forti raffiche di vento, soprattutto la zona dell’, con i vigili del fuoco del Distaccamento di Luino impegnati a ...