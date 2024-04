Almeno 29 morti nell' incendio a Istanbul

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) E' salito a 29 il bilancio delle vittime a causa di unscoppiato in un locale notturno, nel piano seminterrato di un edificio residenziale di 16 piani a, nel quartiere di Gayrettepe della città sul Bosforo. Lo riporta Cumhuriyet, facendo sapere che l'potrebbe essere dovuto "ad un esplosione nei pressi del palco del Club Masquerade", chiuso per ristrutturazione. "È stato emesso un mandato di arresto per 5 sospetti, tra cui 3 funzionari del posto di lavoro, il direttore responsabile e 1 persona responsabile della ristrutturazione", ha affermato il ministro della Giustizia Yilmaz Tunç.