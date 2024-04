Allegri quasi esonerato | “Società in allarme”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 2 aprile 2024)sta per essere? Sui social montano voci su voci su un possibile addio dell’allenatore livornese, ma dallatutto tace. Emanuele Gamba, giornalista de La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per cercare di fare chiarezza sulla delicatissima situazione in casa Juventus. Non era mai capitato che, a questo punto del campionato, la squadra bianconera fosse così distante dalla vetta: sono 20 i punti che separano la Juve dall’Inter. Per i tifosi c’è un responsabile e chiedono che sia subito. Massimiliano(LaPresse)La dirigenza bianconera, però, non può permettersi di mandar via subito Massimiliano. Economicamente, l’esonero sarebbe insostenibile. Ciononostante pare che Giuntoli abbia già cominciato prendere contatti con ...