(Di martedì 2 aprile 2024) La pressione aumenta man mano che i risultati peggiorano Massimiliano, allenatore dellantus, si trova sotto attento esame mentre le prestazioni della squadra continuano a vacillare. Con una sola vittoria nelle ultime nove partite, la posizione diè sempre più precaria. Questa spirale discendente ha fatto paragoni con casi passati in cui risultati simili scarsi hanno portato al licenziamento di allenatori come Ciro Ferrara e Claudio Ranieri. Partite cruciali in vista Le prossime sfide contro Fiorentina e Torino sono diventate momenti cruciali perntus. Il mancato raggiungimento di risultati positivi in queste partite potrebbe significare la fine del mandato dial club. Nonostante le notizie suggeriscano che la posizione di ...

