Allarme degli albergatori | Per l’estate mancano ancora 10mila lavoratori stagionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024) La Riviera supera il primo test della stagione. Il bilancio di questo lungo weekend di Pasqua è stato positivo. Ma per molti operatori è stato un problema trovare personale. Specialmente negli hotel, dove parecchi albergataori si sono arrangiando ’arruolando’ come collaboratori familiari e amici. L’emergenza personale, in vista del, resta. Quali sono le figure più introvabili, quelle cheall’appello in molti hotel? "C’è difficoltà a reperire personale stagionale un po’ per tutte le mansioni – premette Patrizia Rinaldis, la presidente dell’Associazionedi Rimini – Forse fanno eccezione soltanto i cuochi: chi li ha già se li tiene stretti e in molti hotel si rinuncerà, anche quest’estate, a offrire il servizio della cucina. Per gli altri ruoli, tutti stanno facendo veramente fatica a ...