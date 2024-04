Alianza Lima-Fluminense Copa Libertadores | 04-04-2024 ore 02 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 2 aprile 2024) Lo scorso 4 Novembre ildi Fernando Diniz ha alzato laal cielo di Rio de Janeiro superando nella finalissima il Boca Juniors per 2-1 dopo i tempi supplementari con la rete decisiva firmata da John Kennedy. Cinque mesi dopo il Flu riparte nuovamente dal Perù come successo nella scorsa stagione, in InfoBetting: Scommesse Sportive e