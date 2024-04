Alcova sceglie le dimore storiche Cambi a Brera si butta sul neo pop

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Per la sua settima edizioneesce dalle porte di Milano e pur essendo sempre stata nomade, sarà una scommessa. Nelle sue sei edizioni passate ha selezionato e presentato il lavoro di designer, aziende, gallerie e istituzioni culturali provenienti da sei continenti. Dopo aver fatto rivivere un ex fabbrica di panettoni, una struttura in cui si filava il cashmere, gli edifici di un complesso ospedaliero militare,si è spostata negli spazi dell’Ex-Macello di Porta Vittoria. Il palcoscenico del prossimo fuorisalone sarà rappresentato da due magnifiche ville di stile modernista e barocco, cioè villa Borsani e villa Bagatti-Valsecchi. Le porte delle duedi grande valore architettonico, per la prima volta, si apriranno invitando tutti a interrogarsi su un tema sempre centrale per: quello ...