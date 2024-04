Al via la nuova stagione di “Belve” | la tv del 2 aprile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 aprile 2024) Per la prima serata in tv, martedì 2su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Ti odio, anzi no ti amo!”. Lucy Hutton è una donna ambiziosa e in competizione con il collega Joshua Templeton per ottenere una promozione all’interno di una prestigiosa casa editrice, ma scatta qualcosa che va oltre il rapporto lavorativo: i due dovranno capire se effettivamente tra loro sta nascendo un vero sentimento oppure se quanto accaduto è soltanto un modo per danneggiare la carriera dell’altro. Su RaiDue alle 21.20 prenderà il via ladi “”. Francesca Fagnani faccia a faccia con le sue, sedute su una sedia scomoda ma rivelatrice, in un dialogo senza sconti e caratterizzato dai toni ironici e graffianti, ma anche intimi e profondi. Fra gli ospiti, secondo ...