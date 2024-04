Al via il torneo giovanile 2° Memorial “Lorenzo Cerofolini”

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 2 aprile 2024) Un campo di gioco, un ricordo eterno: il campetto da calcio di Ripa di Quarata dedicato al giovane atletaIntitolato a, il giovane atleta della USD Capolona Quarata prematuramente scomparso nel dicembre del 2022, il campetto da calcio inserito nell’area verde di Ripa di Quarata. La svelatura della targa in memoria diavverrà lunedì 8 aprile, giorno del suo compleanno, in occasione dell’inizio delle fasi di qualificazione del 2°”,organizzato dal Capolona Quarata con il patrocinio e contributo del Comune di Arezzo e riservato alle categorie esordienti, classe 2011 per i dilettanti e classe 2012 per i professionisti. Le fasi di ...