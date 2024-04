Ajax | sospeso il direttore generale | motivazione da non credere

(Di martedì 2 aprile 2024) L’ha ufficializzato la sospensione di Alex Kroes,del club olandese. Tutti i dettagli L’, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato la sospensione di Alex Kroes per presunto insider trading. COMUNICATO – «Il club conferma l’intenzione di interrompere definitivamente la collaborazione dopo che il consiglio di sorveglianza ha appreso che Kroes ha acquistato

