Ainé | Pareti – Agosto è il nuovo singolo che anticipa l’EP “Buio”

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024)in arrivo il 5 aprile il secondo” cheilconcept EP “” in uscita il 19 aprile Pre Save:http://ada.lnk.to/È in arrivo il 5 aprile “” il secondodiche” in uscita il 19 aprile. In ogni canzone di questoprogetto discografico il cantante nu soul romano descrive le emozioni derivate, mese dopo mese, da una separazione importante. In “” si racconta la voglia di cercare un percorso libero e autonomo, districandosi dai fili che ci legano a ...