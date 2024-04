Agresti | «Difficoltà gol Lautaro Martinez? Non da dibattito!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

anche ieri non ha fatto gol e il suo digiuno prosegue, dato che con l'Inter non segna dal 28 febbraio. Manon crede che questo possa essere un problema di alcun tipo: le sue parole da Radio Radio Mattino Sport e News. TUTTO DEFINITO – Per Stefanola capolista ha già fatto il suo: «Sull'Inter ormai siamo su un argomento che stimola in pochi. È un argomento fuori discussione: ha vinto contro l'Empoli, non possiamo parlare quasi di niente. Non possiamo aprire dibattiti nemmeno sullerecenti didi fare gol, perché sarebbero un qualcosa in più. La vittoria dell'Inter ormai è fuori discussione».