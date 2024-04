Agguato a Bari | ucciso Lello Capriati | era il nipote del boss

(Di martedì 2 aprile 2024) RaffaeledelTonino, è stato colpito eda quattro colpi di pistola in un. Tre alla testa e uno alla spalla. A sparare quasi sicuramente un solo revolver: il killer era probabilmente a bordo di una moto., 39 anni, era ildello storicodel clan diVecchia, Tonino. L’è avvenuto ieri sera nel rione Torre, a Mare di. Sul delitto indaga la squadra mobile della questura di, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che ha effettuato perquisizioni e ha ascoltato alcuni parenti della ...

Un Agguato a colpi di arma da fuoco mentre si trovava in auto . È stato ucciso così Raffaele ‘Lello’ Capriati , figlio di Sabino e nipote di Tonino Capriati , uno dei boss di Bari . Si tratta dello ... (ilfattoquotidiano)

In un Agguato compiuto con diversi colpi di pistola è stato ucciso a Bari Raffaelle "Lello" Capriati , figlio di Sabino e nipote di Tonino Capriati , quest'ultimo boss storico... (ilmattino)

Indagini in corso sull'omicidio di Raffaele Capriati a Torre a Mare - Bari - Le indagini sull'omicidio di Raffaele Capriati, noto come Lello, proseguono senza sosta dopo la tragedia avvenuta ieri sera a Torre a Mare. Capriati, 41 anni, è stato ucciso con colpi di pistol ...giornaledipuglia

Bari, ucciso in un Agguato mafioso il figlio del boss Carpiati: è la famiglia del caso Emiliano-Decaro - il nipote del boss di Bari vecchia ‘Tonino’ ucciso ieri sera nel rione Torre a Mare di Bari in un Agguato in perfetto stile mafioso. Sul delitto indaga la squadra mobile della Questura di Bari, ...strettoweb

Bari, omicidio Capriati, Palmisano: “Un conflitto che potrebbe estendersi anche fuori dalla città” - L’omicidio Capriati è il terzo Agguato in tre giorni avvenuto a Bari e provincia. Un week end di Pasqua segnato quindi da una scia di sangue. Abbiamo intervistato il sociologo Leonardo Palmisano per c ...trmtv