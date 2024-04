Affari Tuoi | accettano l' offerta ma avevano una cifra grossa | la delusione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 2 aprile 2024) Archiviatal'avventura della giovane Silvia,ha dato spazio ad un concorrete della Basilicata. Dopo 17 puntate Rocco, insieme alla moglie Anna, si è incamminato in un percorso incerto che lo ha portato a sfiorare una vincita da capogiro. L'uomo, infatti, si è lasciato tentare dall'del Dottore per poi reagire non proprio positivamente davanti alla scoperta finale.puntata del 2 aprile: la storia di Anna e Rocco Anna e Rocco, sposati da un paio di anni, hanno iniziato la loro sfida con il piede sbagliato in quanto si sono visti subito bruciare l'occasione di vincere 75 mila, 200 mila e 50 mila euro. “La partita è appena iniziata e adaccade di tutto”, con queste parole Amadeus ha cercato di rincuorare il concorrente. Visto ...